Трамп провів телефонну розмову з Путіним: обговорили війну в Україні та бойові дії в Ірані

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на помічника президента РФ Ушакова.

Акцент у розмові Путіна та Трампа був навколо Ірану, а також на темі переговорів щодо України. В розмові обговорили і тему Венесуели.

Ушаков заявив, що Трамп, "висловив зацікавленість у якнайшвидшому припиненні вогню та довгостроковому врегулюванні в Україні".

Бесіда лідерів США та Росії тривала близько години. В Адміністрації Трампа розмову поки не коментували.