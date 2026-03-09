Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаСвіт

Трамп провів телефонну розмову з Путіним: обговорили війну в Україні та бойові дії в Ірані

Розмова президентів тривала близько години.

Трамп провів телефонну розмову з Путіним: обговорили війну в Україні та бойові дії в Ірані
Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним, Аляска, 15 серпня
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на помічника президента РФ Ушакова.

Акцент у розмові Путіна та Трампа був навколо Ірану, а також на темі переговорів щодо України. В розмові обговорили і тему Венесуели.

Ушаков заявив, що Трамп, "висловив зацікавленість у якнайшвидшому припиненні вогню та довгостроковому врегулюванні в Україні".

Бесіда лідерів США та Росії тривала близько години. В Адміністрації Трампа розмову поки не коментували.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies