Андрій Сибіга скоординував позиції напередодні засідання Ради ЄС з главою МЗС Литви

Глави МЗС обговорили енергетичну співпрацю.

Андрій Сибіга скоординував позиції напередодні засідання Ради ЄС з главою МЗС Литви
Андрій Сибіга і Кястутіс Будріс
Фото: МЗС України

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Сторони скоординували позиції напередодні засідання Ради ЄС та обговорили посилення санкцій проти РФ.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Я поговорив з Кястутісом Будрісом, щоб скоординувати позиції напередодні майбутнього засідання Ради ЄС із закордонних справ. Ми зосередилися на посиленні санкцій проти Росії та збереженні сильної європейської єдності на підтримку України", – розповів глава української дипломатії.

Сторони обговорили енергетичну співпрацю з огляду на поточні виклики та важливість тіснішої координації між нашими країнами для зміцнення регіональної стійкості.

Андрій Сибіга поінформував свого колегу про незаконне захоплення Угорщиною громадян України та коштів державного банку. "Такі дії заслуговують на загальноєвропейське засудження".

"Ми також обмінялися думками щодо внеску України у ширшу міжнародну безпеку, зокрема через наш досвід протидії новим загрозам, які також впливають на такі регіони, як Близький Схід", – додає глава МЗС України.

﻿
