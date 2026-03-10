Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Світ

Абрамович відмовляється віддати Україні гроші з продажу "Челсі"

Адвокати олігарха остаточно заявили британському уряду, що готові судитися за кошти, отримані за футбольний клуб.

Роман Абрамович
Фото: EPA/UPG

Російський олігарх Роман Абрамович всупереч рішенню британського уряду не має наміру передавати Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі".

Як пише Reuters, юридичні представники Абрамовича дали зрозуміти британським чиновникам, що готові судитися за ці гроші у випадку спроби їх конфіскувати чи іншим чином стягнути на користь України. Вони вважають усю суму повноцінною власністю свого клієнта.

У 2022 році проти Абрамовича було запроваджено санкції, що змусило його швидко шукати покупця для "Челсі". Упродовж чотирьох років кошти, отримані від угоди, були заморожені на британському банківському рахунку. 

Олігарх наполягав, що хоче використати їх на благодійність, але не лише для українців. Натомість уряд Сполученого Королівства попереджав про судові наслідки відмови передати 2,5 мільярда фунтів нашій державі. 

