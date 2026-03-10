Абрамович відмовляється віддати Україні гроші з продажу "Челсі"

Адвокати олігарха остаточно заявили британському уряду, що готові судитися за кошти, отримані за футбольний клуб.

Російський олігарх Роман Абрамович всупереч рішенню британського уряду не має наміру передавати Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі".

Як пише Reuters, юридичні представники Абрамовича дали зрозуміти британським чиновникам, що готові судитися за ці гроші у випадку спроби їх конфіскувати чи іншим чином стягнути на користь України. Вони вважають усю суму повноцінною власністю свого клієнта.

У 2022 році проти Абрамовича було запроваджено санкції, що змусило його швидко шукати покупця для "Челсі". Упродовж чотирьох років кошти, отримані від угоди, були заморожені на британському банківському рахунку.

Олігарх наполягав, що хоче використати їх на благодійність, але не лише для українців. Натомість уряд Сполученого Королівства попереджав про судові наслідки відмови передати 2,5 мільярда фунтів нашій державі.