Японія готується розгорнути далекобійні ракети власної розробки

Японія почала розгортати першу партію далекобійних ракет власного виробництва: у понеділок їхні пускові установки прибули до військового табору на південному заході країни.

Як пише АВС News, таким чином Токіо прискорює розвиток своїх ударних можливостей у відповідь на зростання безпекових викликів у регіоні.

Модернізовані ракети типу Type-12 класу «земля-корабель» будуть розміщені на базі Кемп Кенґун у префектурі Кумамото на південному заході Японії до кінця березня. Про це повідомив генеральний секретар уряду Мінору Кіхара. Пізніше цього року ці ракети планують розмістити також на базі Кемп Фудзі у префектурі Шідзуока, на захід від Токіо.

Противники розгортання заявляють про брак прозорості і попереджають, що це лише посилить напруженість та зробить об’єкти з ракетами потенційними цілями для атак.

Міністерство оборони Японії торік перенесло розгортання ракет на рік раніше, оскільки країна пришвидшує військове посилення на південному заході на тлі зростання напруженості навколо Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

Модернізована ракета Type-12, розроблена і вироблена компанією Mitsubishi Heavy Industries, має дальність приблизно 1000 км. Це значно більше, ніж 200 км у початкової версії ракети. Завдяки цьому вона здатна досягати материкової частини Китаю.

Японія вважає Китай зростаючою загрозою для безпеки і активно зміцнює оборону на островах у південно-західній частині країни поблизу Східнокитайського моря. Там уже розгорнуті перехоплювачі PAC-3 та зенітні ракетні комплекси середньої дальності. Вони розміщені на кількох островах, зокрема Окінаві, Ішіґакі та Міяко.

Міністр оборони Шінджіро Коїдзумі минулого місяця заявив, що Японія планує до березня 2031 року розгорнути зенітні ракети середньої дальності на острові Йонаґуні – найзахіднішій території Японії, розташованій поблизу Тайваню.

Напруженість у регіоні зросла ще більше після заяви прем’єр-міністерки Санае Такаїчі, яка невдовзі після вступу на посаду сказала, що будь-які військові дії Китаю проти Тайваню можуть стати підставою для військової відповіді Японії.Такаїчі пообіцяла до кінця року переглянути політику безпеки та оборони і прагне ще більше зміцнити японські збройні сили, зокрема за рахунок безпілотної бойової техніки та далекобійних ракет.

Її уряд також готується скасувати обмеження на експорт летальної зброї протягом найближчих тижнів.