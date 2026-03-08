Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСвіт

Макрон закликав Іран припинити удари по країнах Близького Сходу та гарантувати свободу судноплавства

Він також повторив глибоку стурбованість щодо розвитку ядерних та балістичних ракетних програм Ірану. 

Макрон закликав Іран припинити удари по країнах Близького Сходу та гарантувати свободу судноплавства
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Іран припинити удари по країнах Близького Сходу та гарантувати свободу судноплавства.

"Я розмовляв з президентом Ірану Масудом Пезечкіаном. Я наголосив на необхідності негайного припинення Іраном своїх ударів по країнах регіону. Іран також повинен гарантувати свободу судноплавства, припинивши фактичне закриття Ормузької протоки", - написав він у соцмережі Х.

Макрон також повторив глибоку стурбованість щодо розвитку ядерних та балістичних ракетних програм Ірану та всієї його дестабілізуючої діяльності в регіоні, яка є коренем нинішньої кризи.

"Дипломатичне рішення необхідне як ніколи раніше для вирішення цих критичних проблем, припинення ескалації та збереження миру. Ми домовилися залишатися в контакті", - зазначив він.

Крім того, Макрон сказав президенту Ірану, що безпека та повернення до Франції Сесіль Колер та Жака Парі, які зараз перебувають у посольстві Франції, залишаються абсолютним пріоритетом.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies