Президент Франції Еммануель Макрон закликав Іран припинити удари по країнах Близького Сходу та гарантувати свободу судноплавства.
"Я розмовляв з президентом Ірану Масудом Пезечкіаном. Я наголосив на необхідності негайного припинення Іраном своїх ударів по країнах регіону. Іран також повинен гарантувати свободу судноплавства, припинивши фактичне закриття Ормузької протоки", - написав він у соцмережі Х.
Макрон також повторив глибоку стурбованість щодо розвитку ядерних та балістичних ракетних програм Ірану та всієї його дестабілізуючої діяльності в регіоні, яка є коренем нинішньої кризи.
"Дипломатичне рішення необхідне як ніколи раніше для вирішення цих критичних проблем, припинення ескалації та збереження миру. Ми домовилися залишатися в контакті", - зазначив він.
Крім того, Макрон сказав президенту Ірану, що безпека та повернення до Франції Сесіль Колер та Жака Парі, які зараз перебувають у посольстві Франції, залишаються абсолютним пріоритетом.
- Раніше сьогодні міністерство оборони Катару повідомило, що протягом суботи країна зазнала атаки з боку Ірану 12 ракетами, з яких десять були балістичними, а дві — крилатими.