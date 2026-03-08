Він також повторив глибоку стурбованість щодо розвитку ядерних та балістичних ракетних програм Ірану.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Іран припинити удари по країнах Близького Сходу та гарантувати свободу судноплавства.

"Я розмовляв з президентом Ірану Масудом Пезечкіаном. Я наголосив на необхідності негайного припинення Іраном своїх ударів по країнах регіону. Іран також повинен гарантувати свободу судноплавства, припинивши фактичне закриття Ормузької протоки", - написав він у соцмережі Х.

Макрон також повторив глибоку стурбованість щодо розвитку ядерних та балістичних ракетних програм Ірану та всієї його дестабілізуючої діяльності в регіоні, яка є коренем нинішньої кризи.

"Дипломатичне рішення необхідне як ніколи раніше для вирішення цих критичних проблем, припинення ескалації та збереження миру. Ми домовилися залишатися в контакті", - зазначив він.

Крім того, Макрон сказав президенту Ірану, що безпека та повернення до Франції Сесіль Колер та Жака Парі, які зараз перебувають у посольстві Франції, залишаються абсолютним пріоритетом.