Трамп заявив, що наступний лідер Ірану може "недовго протриматися" без його згоди

"Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися кожні 10 років..."

Президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану "не протримається довго", якщо іранська сторона спочатку не отримає його схвалення.

Про це він сказав вінтерв'ю каналу ABC News.

"Йому треба буде отримати наше схвалення. Якщо він не отримає його, він недовго протримається. Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися кожні 10 років, коли у вас немає такого президента, як я, який не зробить цього", - сказав Трамп.

"Я не хочу, щоб людям довелося повертатися через п'ять років і робити те саме знову, або, що ще гірше, дозволити їм мати ядерну зброю", - додав він.

На запитання, чи готовий він схвалити когось, хто має зв'язки зі старим режимом, Трамп відповів: "Я б так зробив, щоб вибрати хорошого лідера. Є багато людей, які могли б вимогам".

Також Трамп заявив, як ще одне виправдання початку війни, що Іран нібито планує захопити весь Близький Схід, натякнувши, що він має завадити це зробити.

"Вони - паперові тигри. Ще тиждень тому вони такими не були, запевняю вас. Але ж вони збиралися атакувати. План полягав у тому, щоб атакувати весь Близький Схід, захопити весь Близький Схід", - стверджує президент США.

Також він не виключив можливості відправити спецназ для захоплення збагаченого урану в Ірані. "Розглядаються всі варіанти. Абсолютно всі", - сказав він.

