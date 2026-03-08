У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСвіт

​Голова МЗС Італії закликав надати МАГАТЕ регулярний доступ до іранських ядерних об'єктів

Антоніо Таяні провів телефонну розмову з Рафаелем Гроссі. 

​Голова МЗС Італії закликав надати МАГАТЕ регулярний доступ до іранських ядерних об'єктів
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні дійшов згоди з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, що для МАГАТЕ має бути гарантований регулярний доступ до іранських ядерних об'єктів.

Про це Таяні написав у соцмережі Х.

"Сьогодні я мав довгу телефонну розмову з директором Гроссі щодо ситуації, пов'язаної з конфліктом в Ірані. Ми поділилися стурбованістю щодо ядерної загрози, погодившись, що діалог та дипломатичні переговори залишаються пріоритетом, і що МАГАТЕ має бути гарантований регулярний доступ до іранських об'єктів", - зазначив Таяні.

Він також висловив вдячність Італії за роботу, яку МАГАТЕ виконує по всьому світу для підтримки ядерної безпеки, зокрема в Україні навколо Запорізької та Чорнобильської АЕС.

Раніше спеціальний посланець США Стів Віткофф в ефірі американського телебачення заявив, що під час першого раунду переговорів на початку цього року іранські представники хвалилися наявністю достатньої кількості високозбагаченого урану для створення 11 ядерних бомб.  

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies