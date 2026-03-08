Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні дійшов згоди з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, що для МАГАТЕ має бути гарантований регулярний доступ до іранських ядерних об'єктів.

Про це Таяні написав у соцмережі Х.

"Сьогодні я мав довгу телефонну розмову з директором Гроссі щодо ситуації, пов'язаної з конфліктом в Ірані. Ми поділилися стурбованістю щодо ядерної загрози, погодившись, що діалог та дипломатичні переговори залишаються пріоритетом, і що МАГАТЕ має бути гарантований регулярний доступ до іранських об'єктів", - зазначив Таяні.

Він також висловив вдячність Італії за роботу, яку МАГАТЕ виконує по всьому світу для підтримки ядерної безпеки, зокрема в Україні навколо Запорізької та Чорнобильської АЕС.

Раніше спеціальний посланець США Стів Віткофф в ефірі американського телебачення заявив, що під час першого раунду переговорів на початку цього року іранські представники хвалилися наявністю достатньої кількості високозбагаченого урану для створення 11 ядерних бомб.