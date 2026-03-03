Віткофф: іранські переговірники хвалилися, що мають достатньо збагаченого урану для створення 11 ядерних бомб

За словами Віткоффа, іранські переговірники «пишалися тим, що змогли обійти всі можливі протоколи нагляду».

Спеціальний посланець США Стів Віткофф в ефірі американського телебачення заявив, що під час першого раунду переговорів на початку цього року іранські представники хвалилися наявністю достатньої кількості високозбагаченого урану для створення 11 ядерних бомб. Про повідомляє Times of Israel.

«На тій першій зустрічі обидва іранські переговірники прямо сказали нам — без жодного сорому — що вони мають 460 кілограмів урану, збагаченого на 60%, і що усвідомлюють, що цього вистачить для створення 11 ядерних бомб», — сказав Віткофф.

Водночас США стверджують, що знищили іранські ядерні об’єкти, тож Тегеран не повинен мати можливості перетворити цей збагачений уран на бомбу.

Втім, за словами Віткоффа, іранські переговірники «пишалися тим, що змогли обійти всі можливі протоколи нагляду, щоб дійти до рівня, який дозволяє створити 11 ядерних бомб».

Він також зазначив, що під час тієї першої зустрічі іранська сторона заявила про «невід’ємне право» збагачувати ядерне паливо.

«Ми відповіли, що президент вважає, що ми маємо невід’ємне право зупинити вас, вбивши на місці», — розповів Віткофф.

«Ми з Джаредом просто подивилися один на одного розгублено й сказали: “Ну що ж, тепер нам буде непросто”», — додав він.

Він повторив свою заяву про те, що високозбагачений уран, який накопичив Іран, може бути доведений до збройового рівня за тиждень або десять днів, хоча для цього знову ж таки потрібні ядерні об’єкти, які, за твердженням США, були знищені під час ударів минулого року.

За словами Віткоффа, президент США Дональд Трамп направив його та Джареда Кушнера на переговори з Іраном із метою досягти угоди, за якою Тегеран погодився б ліквідувати свою ракетну програму, припинити підтримку проксі-сил, ліквідувати свій флот «щоб забезпечити свободу мореплавства» та припинити збагачення урану.

«Ми прийшли туди, намагаючись укласти чесну угоду, але дуже швидко стало зрозуміло, що це буде неможливо — ймовірно, вже після другої зустрічі. Проте ми повернулися на третю, щоб дати цьому останній шанс», — сказав він.

«Від нас хотіли, щоб ми повідомили про позитивні результати. Але та зустріч не була позитивною», — підсумував Віткофф.