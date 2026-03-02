В "Євросолідарності" заявили про підготовку виселення їх з партійного офісу

Депутатки політсили повідомили, що партія має чинний договір оренди і сплачені на перед послуги.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила про підготовку провокації – "виселення" офісу партії "Європейська солідарність" із приміщення, яке він займає. Про це вона сказала на брифінгу 2 березня.

Депутатка стверджує, нібито "влада готує рейдерське захоплення партійного офісу". Вона повідомила, що партія наперед оплатила декілька місяців оренди й має новий договір суборенди з власником.

"Будь-які кроки і спроби влаштовувати тут «Мапет-шоу» наша команда буде розцінювати як політичне дійство, направлене на тиск проти опозиції", – сказала вона.

Депутатка Вікторія Сюмар додала, що в офісі партії плетуть сітки і передають допомогу.