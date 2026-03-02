ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ГоловнаПолітика

В "Євросолідарності" заявили про підготовку виселення їх з партійного офісу

Депутатки політсили повідомили, що партія має чинний договір оренди і сплачені на перед послуги. 

В "Євросолідарності" заявили про підготовку виселення їх з партійного офісу
Ірина Геращенко і Вікторія Сюмар
Фото: партії Євросолідарність

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила про підготовку провокації – "виселення" офісу партії "Європейська солідарність" із приміщення, яке він займає. Про це вона сказала на брифінгу 2 березня.

Депутатка стверджує, нібито "влада готує рейдерське захоплення партійного офісу". Вона повідомила, що партія наперед оплатила декілька місяців оренди й має новий договір суборенди з власником. 

"Будь-які кроки і спроби влаштовувати тут «Мапет-шоу» наша команда буде розцінювати як політичне дійство, направлене на тиск проти опозиції", – сказала вона. 

Депутатка Вікторія Сюмар додала, що в офісі партії плетуть сітки і передають допомогу. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies