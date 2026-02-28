Зеленський: українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником Путіна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував події на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він нагадав, що від 2022 року росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед".
"Зараз бачимо, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його «шахедами», причому не тільки самими дронами, але й технологіями", – зазначив президент у відеозверненні.
Він додав, що Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед" – "проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики".
"Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану", – сказав Зеленський.
Він нагадав, що позиція України добре відома, і наша держава про це говорила неодноразово, у тому числі напередодні. "Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають. І відповідне розуміння повинно прийти до росіян також", – повідомив глава держави.
Він додав, що розраховує на те, що в підсумку регіон Близького Сходу стане більш безпечним та стабільним, і Україна готова допомагати кожному народу, щоб безпеки та справедливості ставало більше, а терористичних режимів – менше.
Що відбувається
- Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє, що здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці у відповідь на масштабний напад США та Ізраїлю на Іран.
- Повідомлялося про вибухи в Бахрейні, Кувейті, ОАЕ та Катарі.
- За словами офіційних осіб, одна людина загинула через уламки іранської ракети в Абу-Дабі. Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило про щонайменше 40 загиблих внаслідок ізраїльського удару по початковій школі для дівчат у місті Мінаб в південній провінції Хормозган. Там розташована база Корпусу вартових ісламської революції.
- Вибухи пролунали у Тегерані, очевидці повідомили про дим, що піднімався з району, де розташований президентський палац.
- Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
- Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю до стабілізації безпекової ситуації та покинути Іран.