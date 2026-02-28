Зеленський: українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником Путіна

За час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував події на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він нагадав, що від 2022 року росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед".

"Зараз бачимо, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його «шахедами», причому не тільки самими дронами, але й технологіями", – зазначив президент у відеозверненні.

Він додав, що Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед" – "проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики".

"Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що позиція України добре відома, і наша держава про це говорила неодноразово, у тому числі напередодні. "Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають. І відповідне розуміння повинно прийти до росіян також", – повідомив глава держави.

Він додав, що розраховує на те, що в підсумку регіон Близького Сходу стане більш безпечним та стабільним, і Україна готова допомагати кожному народу, щоб безпеки та справедливості ставало більше, а терористичних режимів – менше.

