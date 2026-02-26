Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаПолітика

До українського МЗС двічі викликали угорського дипломата через непорозуміння з Сіярто

Угорського дипломата звинуватили в перекручуванні розмов.

До українського МЗС двічі викликали угорського дипломата через непорозуміння з Сіярто
Петер Сійярто
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України двічі викликало тимчасового повіреного Угорщини.

 Як пише "Українська правда", про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий в коментарі журналістам.

«Оскільки міністр Сіярто поширив брехливі тези та повністю спотворив зміст зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини в МЗС України, угорського дипломата було повторно викликано до Міністерства закордонних справ», – повідомив Тихий.

Друга зустріч відбулась за кілька годин після першої і на ній угорському дипломату говорили про неприпустимість перекручування змісту розмов.

За словами речника МЗС, на зустрічах із дипломатом Угорщини, Україна не подавала жодних сигналів про те, що відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід «Дружба» нібито заблоковано з політичних причин. Натомість обговорювали заяви прем’єр-міністра Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини.

Що передувало конфлікту?

  • Міністр закордонних справ Угорщини опублікував у Facebook відео, де він стверджує, що українське дипвідомство викликало угорського представника на розмову.
  • Під час зустрічі українські посадовці нібито дали зрозуміти, що в обмін на відновлення постачання нафти в Угорщину нафтопроводом "Дружба" вони хочуть зброю і гроші. В українському МЗС таку заяву спростували.
  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відкритому листі до президента Володимира Зеленського закликав “негайно розблокувати нафтопровід “Дружба” та утриматися від будь-яких подальших нападок на енергетичну безпеку Угорщини”.
  • Сіярто: Блокуємо Україні 90 млрд допомоги, поки не відновить транзит російської нафти «Дружбою". Сіярто вважає, що це «спланована кампанія» нашої держави і Брюсселя перед виборами.
﻿
Читайте також
