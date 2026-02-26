"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Україна ратифікувала угоду з Канадою про обмін секретною інформацією

Суб'єктами виконання є державні органи, підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, пов'язану з державною таємницею.

Фото: Facebook

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. 

Законопроєкт № 0316 був ухвалений 256 голосами депутатів, передає Укрінформ.

Зазначається, що ухвалення цієї ініціативи створить правові засади для охорони інформації з обмеженим доступом, обмін якою за потреби здійснюватиметься між уповноваженими суб’єктами України та Канади.

Суб'єктами виконання цього міжнародного договору з української сторони є державні органи, підприємства, установи та організації, які відповідно до національного законодавства здійснюють діяльність, пов'язану з державною таємницею.

Водночас ратифікація Угоди сприятиме забезпеченню паритетності заходів з взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, яка передається або створюється під час співробітництва між Україною та Канадою.

Нагадаємо, що в 2023 році Україна та Швеція підписали угоду про обмін секретною інформацією

