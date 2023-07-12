Україна та Швеція підписали угоду про обмін секретною інформацією.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
“Україна та Швеція підписали угоду про обмін та взаємний захист секретної інформації.Довіра є наріжним каменем міцного партнерства. А доступ до інформації – запорука успіху”, – йдеться в повідомленні.
Ukraine & Sweden signed an agreement on the exchange & mutual protection of classified information.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 12, 2023
Trust is the cornerstone of a strong partnership. And access to information is the key to success.@DmytroKuleba @TobiasBillstrom @PlJonson 🇺🇦🤝🇸🇪 pic.twitter.com/bNk6kMVniw
Нагадаємо, у червні Швеція виділяє Україні 12-й пакет військової допомоги на майже 250 млн крон. Передбачено тренування українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного персоналу на винищувачах JAS 39 Gripen.