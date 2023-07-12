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Україна та Швеція підписали угоду про обмін секретною інформацією

Також угода передбачає взаємний захист секретної інформації.

Україна та Швеція підписали угоду про обмін секретною інформацією
Фото: Twitter/Олексій Резніков

Україна та Швеція підписали угоду про обмін секретною інформацією. 

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков

“Україна та Швеція підписали угоду про обмін та взаємний захист секретної інформації.Довіра є наріжним каменем міцного партнерства. А доступ до інформації – запорука успіху”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні Швеція виділяє Україні 12-й пакет військової допомоги на майже 250 млн крон. Передбачено тренування українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного персоналу на винищувачах JAS 39 Gripen.

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