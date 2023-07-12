Я співчуваю, але Україна стане членом НАТО, як тільки будуть виконані передумови, – Пісторіус про “незадоволення” Зеленського

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що попри “незадоволення” українського президента Володимира Зеленського щодо обговорення умов запрошення до членства в НАТО, Україна стане членом Альянсу, як тільки будуть виконані передумови.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Я розумію незадоволення і нетерпіння. Особливо з огляду на ситуацію, в якій перебуває Україна. Я повністю співчуваю. І все ж таки: є зобов'язання. Україна стане членом НАТО, як тільки будуть виконані передумови", – сказав Пісторіус в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ARD.

За його словами, угода у вигляді пакета рішень із трьох елементів, який ухвалили щодо України на саміті у Вільнюсі, "ніколи раніше не існувала в такій чіткості".

Нагадаємо, 11 липня НАТО опублікувала комюніке саміту. Жодних термінів вступу України: запрошення буде після реформ і коли всі погодять. В спільній заяві країн-членів багато йшлося про Україну та розвʼязану проти неї війну, але конкретики щодо запрошення до членства в Альянсі немає.

12 липня Зеленський назвав три пріоритети для України на саміті НАТО: зброя, запрошення в Альянс, гарантії безпеки. Україна прагне отримати нову зброю для підтримки свого наступу.

Докладно про що домовилися і не домовилися члени НАТО у перший день саміту читайте в матеріалі LB.ua.