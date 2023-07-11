НАТО опублікувала комюніке саміту. Жодних термінів вступу України: запрошення буде після реформ і коли всі погодять

В спільній заяві країн-членів багато йшлося про Україну та розвʼязану проти неї війну, але конкретики щодо запрошення до членства в Альянсі немає.

НАТО опублікувала текст комюніке Вільнюського саміту. В заяві країн-членів Альянсу засудили російське вторгнення, застерегли Китай від співпраці з росіянами, висловили підтримку Україні, але не окреслили конкретні терміни щодо її прийняття.

В опублікованому на сайті НАТО тексті комюніке з 90 пунктів Україні присвячені декілька. Ще деякі – російському вторгненню та супутнім подіям, зокрема, про підтримку агресора Іраном та неоднозначні дії з боку Китаю.

"Росія несе повну відповідальність за свою незаконну, невиправдану та неспровоковану агресивну війну проти України, яка серйозно підірвала євроатлантичну та глобальну безпеку, і за яку вона повинна нести повну відповідальність. Ми продовжуємо найрішучішим чином засуджувати кричущі порушення Росією міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй та зобов’язань і принципів ОБСЄ. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконних і нелегітимних анексій Росії, включно з Кримом. Не можуть бути безкарними російські воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури, що позбавляє мільйони українців базових людських послуг. Усі відповідальні мають бути притягнуті до відповідальності за порушення та зловживання правами людини та міжнародним гуманітарним правом, зокрема проти цивільного населення України, включаючи примусову депортацію дітей та пов’язане з конфліктом сексуальне насильство", – йдеться в одному з пунктів.

Там же згадано, що руйнування Каховської дамби підкреслює жорстокі наслідки війни, яку розпочала Росія.

Члени НАТО вважають, що "Росія повинна негайно припинити цю незаконну загарбницьку війну, припинити застосування сили проти України та повністю та безумовно вивести всі свої сили та засоби з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, в тому числі територіальних вод. Ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги агресії Росії та засуджуємо всіх, хто активно сприяє російській війні. Підтримка Білорусі була важливою, оскільки вона продовжує надавати свою територію та інфраструктуру, щоб дозволити російським силам атакувати Україну та підтримувати агресію Росії. Зокрема, Білорусь, а також Іран мають припинити свою співучасть із Росією та повернутися до дотримання міжнародного права".

У комюніке також згадали про мирну формулу президента Володимира Зеленського та висловили непохитну підтримку подальшому посиленню "політичної та практичної" допомоги Україні.

В 11 пункті йдеться про євроатлантичну перспективу України. Необхідність вступу через ПДЧ прибрали, але жодних термінів щодо вступу не надали – лише вказали, що Україна отримає запрошення до вступу, коли "члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані".

"Ми повністю підтримуємо право України обирати власні заходи безпеки. Майбутнє України в НАТО. Ми підтверджуємо зобов’язання, яке ми взяли на саміті 2008 року в Бухаресті, щодо того, що Україна стане членом НАТО, і сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства. Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху реформ. Відповідно до Хартії про особливе партнерство між НАТО та Україною 1997 року та Доповнення 2009 року, члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої Річної національної програми. Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні цих реформ на її шляху до майбутнього членства. Ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані", – сказано в ньому.

Члени НАТО також погодилися, що продовження надання термінової необхідної нелетальної допомоги Україні з боку Альянсу через Комплексний пакет допомоги залишається пріоритетом. Після Мадридського саміту члени Альянсу та партнери виділили понад 500 мільйонів євро на CAP. Щоб підтримати стримування та оборону України в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, члени блоку погодилися сьогодні продовжити розвиток CAP у багаторічну програму для України. Надана допомога допоможе відновити сектор безпеки та оборони України та перевести Україну до повної оперативної сумісності з НАТО. Члени Альянсу продовжуватимуть фінансувати CAP постійним і передбачуваним способом.

У спільній заяві також засудили намір РФ розгорнути ядерну зброю на території Білорусі та безвідповідальну ядерну риторику.

"Дії Росії демонструють позицію стратегічного залякування та підкреслюють постійну потребу НАТО відстежувати всі ці події та адаптувати свою позицію у разі необхідності. Члени Альянсу продовжуватимуть тісно співпрацювати, щоб протистояти загрозам і викликам, які створює Росія, і повторюють, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки", – зазначили в заяві.

Також члени Альянсу висловилися про російські гібридні дії проти НАТО, і підкреслили, що Альянс не шукає протистояння та не загрожує Росії.

Згадали в документі і про терористичні загрози, виклики у Північній Африці, Близькому Сході та регіоні Сахель. Не оминули увагою і амбіції Китаю, зазначивши, що вони кидають виклик інтересам, безпеці та цінностям НАТО.

"КНР прагне контролювати ключові технологічні та промислові сектори, критичну інфраструктуру, а також стратегічні матеріали та ланцюжки поставок. Вона використовує свої економічні важелі для створення стратегічних залежностей і посилення свого впливу. Вона прагне підірвати заснований на правилах міжнародний порядок, у тому числі в космічній, кібернетичній та морській сферах", – йдеться у заяві.

НАТО залишається відкритими для конструктивної взаємодії з КНР, у тому числі для досягнення взаємної прозорості, з метою захисту інтересів безпеки Альянсу.

Окремо зауважили про співпрацю Росії і Китаю.

"Поглиблення стратегічного партнерства між КНР і Росією та їхні взаємні спроби підірвати заснований на правилах міжнародний порядок суперечать нашим цінностям та інтересам. Ми закликаємо КНР відігравати конструктивну роль як постійного члена Ради Безпеки ООН, засудити агресійну війну Росії проти України, утриматися від будь-якої підтримки воєнних зусиль Росії, припинити поширювати фальшивий наратив Росії, звинувачуючи Україну та НАТО у агресивній війні Росії проти України, а також дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН. Ми особливо закликаємо КНР діяти відповідально та утриматися від надання будь-якої летальної допомоги Росії", – додали в документі.

Нагадаємо, Україна від саміту в НАТО очікувала більшої конкретики щодо вступу, ніж було з 2008 року, хоча й визнавала, що не зможе стати членом блоку до перемоги у війні. Президент Зеленський називав абсурдом відсутність термінів не лише вступу, а й запрошення.