МЗС Франції про обстріл пункту видачі гумдопомоги в Оріхові: Росія здійснила обстріл навмисно, це воєнний злочин

Також Франція засудила нічний обстріл Києва та Одеси.

Міністерство закордонних справ Франції засудило обстріл росіянами пункту видачі гуманітарної допомоги в Оріхові 10 липня.

Про це йдеться на сайті відомства.

МЗС назвало цей обстріл умисним і кваліфікувало його як воєнний злочин.

"Підтверджуючи ігнорування Росією захисту цивільних осіб та норм міжнародного гуманітарного права, ці удари навмисно завдавали по об'єктах та особах, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, включаючи гуманітарний персонал", - йдеться в повідомленні МЗС.

Відомство зазначило, що у тісній співпраці зі союзниками Франція "віддана посиленню військової підтримки України, особливо у підтримці її засобів протиповітряної оборони, а також української та міжнародної юрисдикції для боротьби з безкарністю таких злочинів".

Нагадаємо, 10 липня російська армія завдала авіаудар по Оріхівській школі, де люди в цей час отримували гуманітарну допомогу. Загинули чотири людини, ще 13 поранені.

11 липня окупанти знову обстріляли Оріхів, коли там тривала рятувальна операція в атакованому пункті. Постраждалих внаслідок цього цинічного удару немає, вибухова хвиля пошкодила машину поліції.