Байден погодився із формулюванням щодо майбутньої можливості вступу України до НАТО

З яким саме – він не уточнив.

Президент США Джо Байден заявив, що погоджується із пропонованим формулюванням про майбутню можливість приєднання України до НАТО. Про це він сказав на полях саміту в Литві, не уточнивши, яким саме є це формулювання. CNN зазначає, що коментар американського президента пролунав після того, як його український колега розкритикував Альянс за намір висунути Україні вимоги навіть стосовно запрошення, а не те що стосовно членства.

Війна в Україні є одним з головних пунктів порядку денного для лідерів НАТО разом з обговоренням майбутнього шляху приєднання України до альянсу. Це спричинило певні розбіжності серед лідерів.

"Ми погоджуємося з формулюванням, яке ми запропонували – і ви запропонували щодо майбутнього можливості України приєднатися до НАТО. Ми прагнемо продовження об’єднаної НАТО", – сказав Байден у короткій промові разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на місці саміту.

У Офісі президента раніше говорили, що Зеленський братиме персональну участь у саміті, якщо НАТО не забракне мужності для конкретики щодо майбутнього України в Альянсі. Президент погоджувався, що вступ під час війни неможливий, але наголошував, що Україні потрібні чіткі сигнали вже зараз.

На шляху до Вільнюса Зеленський отримав інформацію, що союзники по НАТО зібралися висувати Україні вимоги для членства, а формулювання не містять жодних часових рамок ні для запрошення, ні для вступу.