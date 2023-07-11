Зеленський сьогодні приїде на саміт НАТО, завтра буде його пресконференція зі Столтенбергом

Президент Володимир Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюсі сьогодні увечері, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Увечері український президент візьме участь у вечері, передає кореспондент УП.

Згідно з розкладом, організована президентом Литви формальна вечеря в межах саміту запланована вечір 11 липня. Зустріч буде закритою для медіа.

"Президент Зеленський приїде у Вільнюс. Я буду радий вітати його сьогодні увечері під час вечері і на інавгураційній зустрічі Ради Україна-НАТО завтра", – цитують журналісти генсека.

На сайті Альянсу також вказано, що завтра вдень Столтенберг і Зеленський дадуть спільну пресконференцію. Після цього відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Київ не підтверджував, що Зеленський братиме участь у заходах саміту в офлайн-форматі. В Офісі президента говорили, що поїздка залежить від того, чи вистачить НАТО мужності для конкретних кроків задля вступу України до Альянсу.

Зеленський визнає, що до закінчення війни Україна не зможе стати членом НАТО, але наголошує, що державі уже зараз потрібен "чіткий сигнал".

Крім заходів на рівні НАТО, Зеленський завтра матиме двосторонню зустріч із президентом США Джо Байденом.