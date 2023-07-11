Швеція допомогатиме Туреччині у зближенні з ЄС

Водночас НАТО не причетний до відносин Туреччини та Євросоюзу.

У межах домовленості з Туреччиною про вступ Швеції до НАТО Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з Євросоюзом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На що сьогодні погодилась Швеція як член ЄС, – то це активно підтримувати зусилля Туреччини з відродження процесу вступу до ЄС й допомогти в модернізації митного союзу Туреччини та ЄС та візову лібералізацію", – розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО не причетний до відносин Туреччини та Євросоюзу. Водночас Швеція, яка є членом ЄС, може сприяти Туреччині.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган зустрівся із головою уряду Швеції Ульфом Крістерсоном. Президент Ердоган погодився якомога швидше передати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію.

Раніше повідомлялось що президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган зробив неочікуваний крок, заявивши, що Європейський Союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до військового альянсу НАТО.