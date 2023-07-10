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Туреччина пообіцяла ратифікувати вступ Швеції в НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО наголосив, що це історичний крок, який робить усіх членів НАТО сильнішими та безпечнішими.

Туреччина пообіцяла ратифікувати вступ Швеції в НАТО, - Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг

Президент Туреччини Ердоган зустрівся із головою уряду Швеції Ульфом Крістерсоном.

Про це повідомив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

“Президент Ердоган погодився якомога швидше передати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію”, - повідомив Столтенберг. 

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Він наголосив, що це історичний крок, який робить усіх членів НАТО сильнішими та безпечнішими.

Раніше повідомлялось що президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган зробив неочікуваний крок, заявивши, що Європейський Союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до військового альянсу НАТО.

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