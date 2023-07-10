Туреччина пообіцяла ратифікувати вступ Швеції в НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО наголосив, що це історичний крок, який робить усіх членів НАТО сильнішими та безпечнішими.

Президент Туреччини Ердоган зустрівся із головою уряду Швеції Ульфом Крістерсоном.

Про це повідомив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

“Президент Ердоган погодився якомога швидше передати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію”, - повідомив Столтенберг.

Він наголосив, що це історичний крок, який робить усіх членів НАТО сильнішими та безпечнішими.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023

Раніше повідомлялось що президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган зробив неочікуваний крок, заявивши, що Європейський Союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до військового альянсу НАТО.