В ООН обговорять пропозицію називати спалення Корану в Швеції релігійною ненавистю

Рада ООН з прав людини обговорить спірний проєкт пропозиції щодо релігійної ненависті після спалення Корану у Швеції, про це пише Reuters.

У проєкті резолюції, представленому Пакистаном від імені Організації ісламського співробітництва (OIC), що складається з 57 країн, група назвала спалення Корану в Стокгольмі минулого місяця “образливим, неповажним і явним актом провокації”, який розпалює ненависть і є порушенням прав людини.

Проєкт, який засуджує “постійні акти публічного спалення Священного Корану в деяких європейських та інших країнах”, викликав опозицію з боку західних дипломатів, які стверджують, що вони спрямовані на захист релігійних символів, а не прав людини.

“Нам не подобається текст. Права людини мають бути прикріплені до окремих людей, а не до релігій”, − сказав західний дипломат про проєкт, який буде представлено Раді з прав людини в Женеві у вівторок.

Ініціатива ОВК також розпалює напруженість між західними державами та ісламською організацією в той час, коли група має безпрецедентний вплив у Раді, єдиному органі, що складається з урядів та захищає права людини в усьому світі. Дев'ятнадцять країн ОВК є членами Ради, що складається з 47 членів, з правом голосу, а інші держави, такі як Китай, приєдналися до їхнього проекту резолюції.

Ще невідомо, чи вдасться Пакистану згуртувати довкола себе всі країни ОВК. У 2021 році увага була зосереджена на прагненні Саудівської Аравії припинити розслідування військових злочинів у Ємені.

“Якщо резолюцію буде прийнято, що здається ймовірним, це посилить враження, що у Раді все змінюється, а Захід втрачає позиції в ключових дебатах, таких як межа між свободою слова та мовою ненависті, і чи мають релігії права”, − сказав Марк Лаймон − директор Universal Rights Group, що базується в Женеві.

Євросоюз закликав сторони дійти консенсусу з цього питання. “Дифамація релігій десятиліттями була складною темою в ООН. Питання, де провести межу між свободою слова та розпалюванням ненависті, справді дуже складне”, − заявив дипломат ЄС на переговорах минулого тижня.

Нагадаємо, раніше Туреччина засудила дозвіл на спалення Корану у Стокгольмі. Неприйнятно допускати антиісламські дії під приводом свободи слова, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Це стало першим аналогічним випадком, після того, як спалення головної священної книги ісламу призвело до зриву переговорів із Туреччиною щодо членства у НАТО. Дозвіл отримав чоловік, який виграв судові апеляції після того, як поліція відхилила його попередні заявки.