Туреччина звинувачує Швецію у підтримці спалення Корану

Спалення Корану відбулось в перший день Курбан-Байрам.

Неприйнятно допускати антиісламські дії під приводом свободи слова.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

“Я засуджую мерзенні дії в Швеції проти нашої Священної Книги, Священного Корану, в перший день Курбан-Байрам!” - написав міністр.

Він наголосив, що потурати таким жорстоким діям означає бути їх співучасником.

Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik #İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum!#İslamkarşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez.



Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır. — Hakan Fidan (@HakanFidan) June 28, 2023

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав зустріч високопосадовців Туреччини, Швеції та Фінляндії на 6 липня, аби спробувати подолати заперечення Туреччини проти приєднання Швеції до Альянсу.

Водночас, шведська поліція надала дозвіл чоловікові, який планував спалити Коран біля посольства Іраку в центрі Стокгольма. Це стало першим аналогічним випадком, після того, як спалення головної священної книги ісламу призвело до зриву переговорів із Туреччиною щодо членства у НАТО. Дозвіл отримав чоловік, який виграв судові апеляції після того, як поліція відхилила його попередні заявки.