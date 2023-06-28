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Туреччина звинувачує Швецію у підтримці спалення Корану

Спалення Корану відбулось в перший день Курбан-Байрам.

Туреччина звинувачує Швецію у підтримці спалення Корану
Хакан Фідан
Фото: Твіттер Хакана Фідана

Неприйнятно допускати антиісламські дії під приводом свободи слова.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

“Я засуджую мерзенні дії в Швеції проти нашої Священної Книги, Священного Корану, в перший день Курбан-Байрам!” - написав міністр.

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Він наголосив,  що потурати таким жорстоким діям означає бути їх співучасником.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав зустріч високопосадовців Туреччини, Швеції та Фінляндії на 6 липня, аби спробувати подолати заперечення Туреччини проти приєднання Швеції до Альянсу.

Водночас, шведська поліція надала дозвіл чоловікові, який планував спалити Коран біля посольства Іраку в центрі Стокгольма. Це стало першим аналогічним випадком, після того, як спалення головної священної книги ісламу призвело до зриву переговорів із Туреччиною щодо членства у НАТО. Дозвіл отримав чоловік, який виграв судові апеляції після того, як поліція відхилила його попередні заявки.

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