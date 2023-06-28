Цієї ночі у передмісті Парижа відбулися сутички протестувальників з правоохоронцями після того, як поліцейський застрелив 17-річного хлопця.

Про це пише Reuters.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що під час зіткнень спалили 40 автомобілів, заарештовано 31 особу. Люди вийшли на вулиці переважно в Нантеррі, звідки родом жертва.

Протестувальники мали “фаєри", поліція застосувала проти натовпу сльозогінний газ. “На відео видно щонайменше одну будівлю у вогні та вигорілі барикади на дорозі”, − йдеться у повідомленні.

Дарманен закликав до спокою, зазначивши, що “справедливість має відбутися, і правда має бути сказана”. За його словами, в регіоні мобілізовано близько 2000 поліцейських.

Він додав, що правоохоронець, який вистрілив у підлітка, буде відсторонений від виконання своїх обов'язків, якщо обвинувачення проти нього підтвердять.

Прокуратура заявила, що стрілянина сталася після того, як молодий чоловік не виконав наказу зупинити свою машину. Зазначається, що поліцейський вистрілив у хлопця, який згодом помер від поранень. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно двох поліцейських біля автомобіля Mercedes AMG. Один з них стріляє, коли водій від’їжджає.

Місцева жителька та борець із расизмом Морнія Лабссі, яка розмовляла з родиною жертви, сказала, що хлопця звали Наель і він був алжирського походження.

Фото: EPA/UPG

У 2023 році у Франції сталося дві стрілянини зі смертельними наслідками під час зупинок автомобілів. Торік за таких обставин було вбито 13 людей проти трьох у 2021 році та двох у 2020-му. Більшість жертв були чорношкірими або арабського походження.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини в початковій школі Белграда 3 травня загинули вісім дітей і охоронець. Через день біля столиці сталася ще одна масова стрілянина − чоловік із авто розстрілював людей в декількох населених пунктах. Щонайменше вісім осіб були вбиті і 13 поранені. Підозрювані в обох випадках − відповідно 13-річний хлопець і 20-річний чоловік − перебувають під вартою.