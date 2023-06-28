Німеччина та Франція “зникли безвісти” у питаннях військової допомоги Києву, − звіт Мюнхенської конференції з безпеки

Початкові коливання обох країн щодо постачання зброї Україні завдали довгострокової шкоди довірі до них у Східній Європі.

Відсутність лідерства з боку таких країн, як Німеччина та Франція, а також вузькі промислові інтереси, не дозволяють Європі нарощувати оборонну співпрацю, як того вимагає війна Росії проти України.

Про це йдеться у доповіді Мюнхенської конференції з безпеки, пише Reuters.

“Ключовим пробілом у можливостях європейської оборони, як і раніше, є політичне лідерство", − йдеться у звіті.

Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки, що зазвичай проводиться у лютому, є впливовими глобальними зборами провідних політиків та аналітиків для обговорення проблем оборони та безпеки.

Визнаючи, що європейська оборона пройшла довгий шлях після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, аналітики кажуть, що європейці все ще далекі від того, щоб відповідати актуальним викликам глобальної безпеки.

У звіті йдеться, що Німеччина та Франція, зокрема, “зникли безвісти” у той час, коли голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель просувають підтримку Києва ЄС та спільні ініціативи із закупівель.

«При уряді (канцлера Олафа) Шольца Німеччину неодноразово критикували через відсутність у питаннях оборони ЄС. Водночас вважається, що Франція переслідує вузькі промислові, а не колективні європейські інтереси”, − зазначено у документі.

Початкові коливання обох країн щодо постачання зброї Україні, на додаток до історії про ігнорування східноєвропейських страхів перед Росією, завдали довгострокової шкоди довірі до них у Східній Європі та довірі до спільних оборонних ініціатив.

“Обов'язок повернути довіру лежить на Німеччині та Франції”, − зазначили в організації, додаючи, що час має вирішальне значення для прискорення співпраці в галузі оборони.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Литви вкотре наголосив на незмінній позиції його країни щодо ненадання Україні далекобійних ракет Taurus.