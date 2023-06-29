Колумбія направить Росії ноту протесту через атаку на Краматорськ

Під час ракетного удару росіян по кафе в Краматорську постраждали троє громадян Колумбії.

Колумбія має направити Москві ноту протесту у зв'язку з пораненням трьох її громадян внаслідок атаки російських військ на Краматорськ.

Про це заявив президент Колумбії Густаво Петро.

"Росія атакувала трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушивши закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора та Каталіни до своїх домівок", – написав він у Twitter.

Rusia ha atacado a tres civiles colombianos indefensos. Viola así los protocolos de la guerra.



Cancillería debe entregar nota diplomática de protesta.



Esperamos el regreso sanos y salvos a sus hogares de Sergio, Héctor y Catalina. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 28, 2023

Нагадаємо, що серед постраждалих внаслідок російського обстрілу Краматорська 27 червня троє колумбійців – письменник Гектор Абад, політик Серхіо Харамільо та журналістка Каталіна Гомес. Вони обідали з українською письменницею в ресторані, по якому вдарила ракета. Вони дістали поранення.

Станом на сьогодні, внаслідок російського удару загинули 12 людей. Серед загиблих – троє дітей: сестри 2008 року народження і дівчина 2005-го.

Контррозвідка СБУ “по гарячих слідах” затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар. Затриманим виявився “розконсервований” агент головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.