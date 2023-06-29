Неспроможність Путіна “опанувати” ситуацію у Росії і на полі бою в Україні викликає занепокоєння в Грузії, - Саломе Зурабішвілі

Президентка заявила, що не бачить безпосередньої військової загрози для Грузії.

Неспроможність президента Росії Володимира Путіна “опанувати” ситуацію як у Росії, так і на полі бою в Україні викликає занепокоєння в сусідній Грузії.

Про це повідомила в інтерв'ю CNN президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

“Не можна не хвилюватися, особливо коли режим вступає в кінець періоду, і очевидно, що Путін не впорається з усім сьогодні, і, звичайно, не впорається з війною в Україні”, — сказала Зурабішвілі.

Вона зізналася, що відчула “цілковите здивування”, коли дізналася про спробу повстання Групи Вагнера минулих вихідних.

Зурабішвілі заявила, що не бачить безпосередньої військової загрози для Грузії, оскільки Путіну не вистачає ресурсів, щоб відкрити фронт уздовж грузинського кордону.

Вона також наголосила на необхідності взяти під більш уважний контроль кордон з Росією, оскільки Грузія “не може просто дозволити будь-якій кількості росіян прийти на територію Грузії, не знаючи, хто вони”.

Хоча переважна більшість росіян, які тікають до Грузії, налаштовані проти Путіна, на думку президентки існує побоювання, що Росія може спробувати втрутитися через те, що нібито російськомовних людей у Грузії не захищають належним чином.

“Все це — ця сама сіра зона, яку може використовувати Росія”, — додала Зурабішвілі.

Президентка висловила переконання, що Грузія все ще має великий шанс вступити як до Європейського Союзу, так і до НАТО.

Раніше повідомлялось, що Грузія не бачить необхідності закривати державний кордон з Росією.