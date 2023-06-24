Грузія не планує закривати кордон з РФ

Грузія не бачить необхідності закривати державний кордон з Росією.

Про це йдеться в повідомленні МВС Грузії.

"За інформацією, що є на даний момент, збільшення потоку пасажирів і транспортних засобів в жодному напрямку не спостерігається. Ситуація повністю перебуває під контролем відповідних підрозділів МВС, проводиться аналіз ситуації, що склалася, і на даному етапі немає необхідності закривати державний кордон або здійснювати інші заходи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 29 травня посол Європейського Союзу Павел Герчинський повідомив віце-прем’єр-міністру Грузії Левану Давіташвілі про стурбованість рішенням грузинського уряду дозволити прямі рейси до Росії.

Також прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не запровадить санкції проти Росії, тому що "економіка країни впаде".