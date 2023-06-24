Москва практично ізольована російськими силовиками, - ГУР

Наразі Москва практично ізольована російськими правоохоронцями й військовими підрозділами. В столицю Росії стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Після демаршу засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та початку руху найманців в бік російської столиці - в низці регіонів було оголошено режим контртерористичної операції.

В рамках КТО силовики отримали дозвіл на:

прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки;

проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень;

силовий доступ в приватні та службові приміщення;

використання автомобільного транспорту громадян та організацій;

відключення всіх видів зв’язку;

"видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів".

"Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту", - пише розвідка.

Зокрема в столиці Росії призупинено вантажні, а також поштові перевезення. Правоохоронці проводять масовий догляд транспорту з акцентом на великі закриті фургони.

Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 "Дон" (Москва - Вороніж - Ростов-на-дону - Краснодар - Новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”. Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і російським військовим керівництвом є "реальним", а не постановочним.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з так званим переворотом у Росії. Зеленський зауважив, що Росія довго "маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління".