Британське Міноборони про дії "вагнерівців" у РФ: Найбільший виклик російській державі за останній час

У найближчий час лояльність російських сил безпеки, особливо російської Національної гвардії, буде ключовою для розвитку кризи.

Британське Міноборони вважає дії "вагнерівців" у РФ як "найбільший виклик російській державі за останній час".

Про це йдеться у дописі відомства у твітері.

"Вранці 24 червня 2023 року ворожнеча між Групою Вагнера Євгена Пригожина та Міноборони Росії переросла у відверте військове зіткнення. Під час операції, яку Пригожин охарактеризував як "марш за свободу", сили Групи Вагнера перейшли з окупованої України в Росію щонайменше у двох місцях", - зазначили британці.

Так, у Ростові-на-Дону "вагнерівці" майже напевно зайняли ключові об’єкти безпеки, зокрема, штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні. Крім того, підрозділи Вагнера рухаються на північ через Воронезької області, майже напевно маючи на меті дістатися до Москви. "Маючи дуже обмежені докази бойових дій між Вагнером і російськими силами безпеки, деякі, ймовірно, залишалися пасивними, мовчазно погоджуючись на Вагнера", - зауважили в Міноборони.

Відомство зазначає, що у найближчі години лояльність російських сил безпеки, особливо російської Національної гвардії, буде ключовою для розвитку кризи.

Нагадаємо, Пригожин оголосив про похід на Москву після того, як напередодні з'явилося відео, як російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців пообіцяв, що найближчим часом ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”.

Зранку 24 червня влада Воронезької області заявила, що дорогою М-4 "Дон" рухається колона військової техніки.

Президент Путін пообіцяв "жорстку відповідь" організаторам військового заколоту у Росії.