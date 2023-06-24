Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром, передає Meduza.

Відео, як зазначає російське видання, записане у штабі Південного військового округу у Ростові.

Пригожин заявив, що дії "вагнерівців" не перешкоджають продовженню війни Росії з Україною.

Вранці 24 червня з'явилися відео "переговорів" власника ПВК із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим та заступником голови Генштабу Володимиром Алексєєвим у Ростові-на-Дону. Пригожин вимагав видати йому міністра оборони РФ Шойгу та начальника генштабу Герасимова.

Також "вагнерівці" вирушили на Москву. Уряд Воронезької області заявив, що дорогою М-4 "Дон" рухається колона військової техніки.

За даними управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ, генерал російської армії Суровікін, який вважався раніше союзником Пригожина, закликав командирів і бійців ПВК "Вагнер" підкоритися волі президента РФ Путіна і вирішити питання мирним шляхом.

Згодом речник Путіна Пєсков повідомив, що Міноборони, ФСБ, МВС, Росгвардія цілодобово доповідають російському президенту про заходи, а генпрокурор Краснов розповів про кримінальну справу щодо Пригожина.

Тим часом приміщення санкт-петербурзьку "ПВК Вагнер Центр" захопили російські спецслужби, тут проведено обшуки.

Водночас під час руху колон "вагнерівців" їх спробувала обстріляти російська авіація. За інформацією Пригожина, ПВК знищили щонайменше три вертольоти, а деякі екіпажі відмовилися виконувати завдання.

З приводу заворушень у Росії готується виступити Володимир Путін.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що найближчим часом ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”.

Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.