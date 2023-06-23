Столтенберг зустрівся у Німеччині з персоналом Ініціативи сприяння безпеці України

У Вісбадені перебувають представники 22 країн-союзників та країн-партнерів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирушив 23 червня до Вісбадена (Німеччина), щоб зустрітися і подякувати персоналу союзників і партнерів Ініціативи сприяння безпеці України.

Про це йдеться на сайті Альянсу.

Ініціативу сприяння безпеці України створило Міноборони США торік у листопаді. Ця група координує надання обладнання та підтримку у навчанні Збройних Сил України. Загалом в Ініціативі та Міжнародному координаційному центрі у Вісбадені представлено персонал із 22 країн-союзників та країн-партнерів, серед яких і Україна.

Столтеберг наголосив на важливості місії в тому, щоб допомогти Україні захищати себе стільки часу, скільки потрібно.

"Навчання та поради, які ви надаєте, щодня змінюють ситуацію на полі бою", - сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив нещодавно, що понад шість тисяч українських військових зараз проходять навчання у 33 країнах світу. А на етапі підготовки до літнього наступу України союзники допомогли підготувати майже 60 тисяч бійців.

Раніше українські бійці закінчили навчання у Швеції на БМП CV90.