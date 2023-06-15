Понад шість тисяч українських військових зараз проходять навчання у 33 країнах світу, - генерал США

На етапі підготовки до літнього контрнаступу України союзники допомогли підготувати майже 60 тисяч бійців.

Нині понад 6 тисяч українських військових проходять навчання у 33 країнах світу.

Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі, передає "Європейська правда".

Після 13-ої зустрічі у форматі "Рамштайн" Міллі сказав, що військові з України "проходять підготовку у сорока різних місцях, за 65 курсами, у 33 країнах світу на трьох континентах".

США, зокрема, від початку повномасштабної війни забезпечили підготовку для понад 11 тисяч українців.

"Ми зараз проводимо підготовку трьох батальйонів – танкового батальйону та територіальної національної гвардії", - додав Міллі.

Він також зазначив, що на етапі підготовки до літнього контрнаступу України партнери допомогли підготувати майже 60 тисяч військових. Багато з них вже у зоні бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно бійці української армії закінчили навчання на БМП CV90, яке проходило у Швеції. А навчання на винищувачах F-16 може стартувати вже цього літа.

Міністр оборони України Резніков повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про початок навчань для українських пілотів на винищувачах.