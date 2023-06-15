Естонія працює над законом, який дозволить використовувати арештовані активи РФ для відшкодування збитків Україні

"Інші країни можуть використати цю модель, якщо захочуть", - додала глава естонського уряду.

На засіданні кабінету міністрів уряд Естонії обговорив способи використання заморожених активів осіб, пов'язаних із російською агресією.

Про це йдеться на сайті уряду Естонії.

Влада країни працює над відповідним законом, який має на меті сприяти відновленню України та провалу війни Росії.

"Росія продовжує свою війну в Україні, і розруха в Україні зростає з кожним днем. Несправедливо, що платники податків демократичних країн мають оплачувати військові збитки, завдані Росією", — наголосила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Каллас додала, що Україна є жертвою російського вторгнення і "має отримати компенсацію від Росії".

"Ось чому ми працюємо над рішенням, яке дозволить використовувати заморожені активи, які ми конфіскували внаслідок санкцій у російських громадян та компаній, для компенсації воєнних збитків. Естонія — перша країна в Європейському Союзі, яка почала працювати над рішенням щодо використання активів, що перебувають під санкціями, та інші країни можуть використати цю модель, якщо захочуть", - зазначила естонська прем'єр-міністр.

У свою чергу міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що важливо забезпечити стримування РФ, надіславши сигнал про те, що агресія не залишиться безкарною.

"Існування такого механізму підвищує ціну агресії, особливо якщо аналогічні рішення використовуються іншими країнами або Євросоюзом", - сказав Цахкна.

В уряді Естонії зазначили - відповідно до міжнародного права, протиправні збитки мають бути відшкодовані. Відшкодуванням збитків, завданих агресором за умови, якщо Росія це не робить, буде так званий аванс із заморожених активів. П

"Передумовою для використання заморожених активів є міжнародна угода з Україною або міжнародним компенсаційним механізмом для відстеження збитків та компенсацій. Першим кроком є створення у Раді Європи реєстру воєнних збитків в Україні. Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції підготували законопроєкт про внесення змін до Закону про міжнародні санкції, який буде подано на затвердження найближчим часом", - йдеться на сайті естонського уряду.

Нагадаємо, Великобританія заявила, що "заморозить" активи Кремля, доки Росія не виплатить компенсацію Україні. Схоже рішення запропонувала і “Велика сімка” - російські державні активи у юрисдикціях країн G7 залишатимуться заблокованими, поки РФ не сплатить за завдані Україні збитки.

Тим часом Європейський Союз заблокував понад 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії відтоді як Москва вторглася в Україну.