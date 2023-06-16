В Україні за два тижня ліквідували дев'ять офіцерів РФ, ще трьох вбили у Росії, - ЗМІ

За даними з відкритих джерел,за останні два тижні в Україні ліквідували дев'ять офіцерів російської армії, ще троє були ліквідовані на території Росії.

Про це повідомляє LIGA.net з помиланням на матеріал "Медіазони".

Зокрема, на Запорізькому напрямку українські воїни ліквідували генерал-майора Сергія Горячова. "Медиазона" стверджує, що його вбило ракетним ударом.

У Криму, за даними журналістів, за допомогою далекобійної ракети Storm Shadow ліквідували полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова. У некролозі зазначено, що він був заступником начальника управління МВС у Воронезькій області, але його було переведено до окупованої Росією частини Херсонської області.

За даними російських ЗМІ, у момент смерті він був у будівлі санаторію на Арабатській стрілці.

У Бєлгородській області бійці Російського добровольчого корпусу знищили двох офіцерів. Один з них – полковник Андрій Стесєв, який командував Силами оборони у Бєлгородській області, другий – Володимир Кузнєцов, – чоловік голови підмосковного міста Істра Тетяни Вітушевої. Він був мобілізований та командував полком мобілізованих.

У Курській області ще у 2022 році був знищений Миколай Биков, проте тільки зараз стало відомо, що він очолював спецзагін російських силовиків у регіоні.

13 червня 2023 року російські військові пропагандисти повідомили про нібито ліквідацію начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова.

Нагадаємо, близько 218 500 військових втратила армія РФ з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Протягом минулої доби, 15 червня, Збройні сили ліквідували близько 590 окупантів, 10 танків, 19 артилерійських систем та багато іншої військової техніки.