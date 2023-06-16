ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстрілює житлові масиви Херсона, є травмовані

Наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян. Обстріли тривають.

Ворог обстрілює житлові масиви Херсона, є травмовані
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Ворог вдень 16 червня обстрілює житлові масиви Херсона, є травмовані.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові масивно обстріляли житлові масиви міста Херсона. 

Наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян. Дані уточнюються.

Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

Обстріли тривають.

Нагадаємо, сьогодні ворог провів масштабну ракетну атаку на Україну. Ракетна атака на столицю відбулась під час перебування в ній "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies