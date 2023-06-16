Ворог обстрілює житлові масиви Херсона, є травмовані

Ворог вдень 16 червня обстрілює житлові масиви Херсона, є травмовані.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові масивно обстріляли житлові масиви міста Херсона.

Наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян. Дані уточнюються.

Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

Обстріли тривають.

Нагадаємо, сьогодні ворог провів масштабну ракетну атаку на Україну. Ракетна атака на столицю відбулась під час перебування в ній "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки.