КМДА готує документи для надання охоронного статусу "будинку Грушевського" на Володимирській

У наявних історичних джерелах немає даних, що Грушевський проголосив незалежність УНР саме на цьому балконі, але будинок однаково розташований біля ансамблю Софії Київської – обʼєкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Департамент охорони культурної спадщини готує документи, щоб будинок на Володимирській 21/20, де за легендою Михайло Грушевський проголосив незалежність Української Народної Республіки, отримав охоронний статус.

Зараз будівельної техніки на цьому обʼєкті не виявили, роботи там не ведуться. Про це повідомив у Telegram мер Віталій Кличко на тлі скандалу через ймовірну забудову на місці історичного обʼєкта.

За словами Кличка, КМДА ще в 2005 році подала облікову документацію до міністерства культури для занесення цього будинку в Державний реєстр нерухомих памʼяток.

Фото: Віталій Кличко

Фото: Віталій Кличко в Telegram

"Проте Міністерство своїм наказом від 05.07.2011 #511/0/16-11 визнало будинок таким, що не підлягає занесенню в реєстр - нібито, у звʼязку з невідповідністю критеріям, визначеним Постановою уряду від 27.12.2001", – заявив Кличко.

Він додав, що, за інформацією фахівців Музею Історії міста Києва, в наявних історичних джерелах немає доказів виступу Михайла Грушевського на балконі саме цього будинку.

"Але. Будинок разом зі збереженими спорудами Софіївської площі складає цілісний ансамбль цього історичного місця, де була проголошена незалежність України. Тому фахівці Департаменту охорони культурної спадщини, аби зберегти будинок, опрацьовують матеріали щоб взяти на облік цей обʼєкт, присвоївши статус памʼятки архітектури. А науковці продовжують працювати в архівах", – сказав він.

Будинок було зведено за проєктом архітектора Сопоцинського на замовлення чиновника Григорія Лозицького. Протягом багатьох років у ньому розміщувався готель "Давня Русь" та ресторан із 11 видами борщу в меню, писав "Вечірній Київ".

Міська "легенда" стверджує, що саме з балкону цього зведеного в 1869-1879 роках будинку Грушевський оголосив про незалежність УНР. Зараз будівля в аварійному стані і не експлуатується.

У 2017 будинок обнесли парканом і встановили будівельні риштування, також зʼявився проєкт будівництва на його місці 10-поверхового бізнес-центру. У лютому 2018 в будівлі була пожежа.

Днями активіст Дмитро Перов нагадав, що будівля перебуває під загрозою знесення.