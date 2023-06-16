Постраждалі внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС отримають по 5 тис. гривень допомоги, – Кабмін

Кабінет міністрів виділив 560 млн для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені у розмірі 5 тис. гривень для однієї людини.

Про це повідомив Кабінет міністрів України.

“Також даємо доручення Міністерству соціальної політики, Міністерству з питань реінтеграції та Міністерству економіки якнайшвидше розробити проект рішення про порядок використання цих коштів. Для того, щоб вже у тижневий термін ми розпочали такі виплати”, – йдеться у повідомленні.

Одночасно проводяться перемовини з міжнародними гуманітарними організаціями щодо здійсненнями ними аналогічних виплат.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам, які допомагали ліквідовувати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

“16 європейських країн та Єврокомісія запропонували свою підтримку. Активований механізм кризового реагування НАТО. Допомагають Світова продовольча програма, Фонд народонаселення ООН, Міжнародна організація з міграції та багато інших. Цінуємо і дякуємо за цю солідарність та небайдужість”, – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розробив механізм компенсацій за пошкоджені та зруйновані будинки для жителів Херсонської області, які постраждали внаслідок вчиненого Росією підриву Каховської ГЕС. Компенсаційний механізм буде аналогічний до програми “єВідновлення”. Але, враховуючи ситуацію в регіоні, подання заявки буде відбуватись через органи місцевого самоврядування. Для здійснення цих виплат з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено понад 980 млн гривень.