“Експерт” з телеканалів Медведчука Михайло Шпір заочно отримав 10 років тюрми

Зокрема, він закликав до “демонтажу” України. Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

“Експерт” з телеканалів Медведчука Михайло Шпір отримав 10 років тюрми.

Про це повідомляє СБУ.

“На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра. Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що він також агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.

Повідомляється, що до початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах медіахолдингу Медведчука та позиціонував себе як “експерт”.

За даними СБУ, щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення РФ був одним із перших пропагандистів Кремля, який підтримав дії російських окупантів.

Суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Нагадаємо, уродженку Закарпаття заочно засудили до 12 років ув’язнення за виправдовування агресії РФ. У 2019 році вона переїхала до Москви, де у своїх соцмережах та ефірах російських пропагандистів вела підривну інформаційну діяльність проти України.