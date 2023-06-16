РФ вивела у Чорне море один ракетоносій із загальним залпом до 8 “Калібрів”

У п’ятницю 16 червня Росія вивела у Чорне море 7 кораблів, серед них – один ракетоносій. Загальний залп становить 8 “Калібрів”.

Про це повідомив у Telegram речник ОК Південь Владислав Назаров.

"В Чорному морі вороже корабельне угруповання зменшено до 7 кораблів. На бойовому чергуванні залишено 1 надводний ракетоносій, споряджений 8 “Калібрами”, – йдеться у дописі.

Він наголосив, що загроза ракетного удару по Україні залишається актуальною, і закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні близько 11-ї години Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Частина випущених “Калібрів” летить на північ. Об 11:23 КМВА повідомила, що в Київській області на підступах до столиці працює ППО.