Внаслідок удару 12 червня на півдні майже напевно загинув генерал РФ Горячов, – Міноборони Британії

Під час удару по командному пункту на півдні України 12 червня 2023 року майже напевно загинув генерал-майор армії РФ Сергій Горячов.

Про це повідомило у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні зазначається, що з огляду на те, що призначений командувач 35-ї ЗВА генерал-лейтенант Олександр Санчик заповнює прогалину у вищому штабі, існує реалістична можливість того, що Горячов був виконувачем обов’язків командира армії на момент його смерті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AdwCj6WsQC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 16, 2023

У зведенні також говориться, що перебіг війни для 35-ї Загальновійськової армії Росії був важким: у березні 2022 року її частина була під час різанини мирних жителів у Бучі, а в червні того ж року війська були переважно знищені під Ізюмом.

Нагадаємо, офіцер Генерального штабу ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив, що Збройні сили України ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще ряд старших офіцерів штабу. За інформацією російських пропагандистів, Горячов загинув внаслідок ракетного удару.