ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок удару 12 червня на півдні майже напевно загинув генерал РФ Горячов, – Міноборони Британії

Він був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії РФ (35 ЗВА).

Внаслідок удару 12 червня на півдні майже напевно загинув генерал РФ Горячов, – Міноборони Британії

Під час удару по командному пункту на півдні України 12 червня 2023 року майже напевно загинув генерал-майор армії РФ Сергій Горячов.

Про це повідомило у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.   

У зведенні зазначається, що з огляду на те, що призначений командувач 35-ї ЗВА генерал-лейтенант Олександр Санчик заповнює прогалину у вищому штабі, існує реалістична можливість того, що Горячов був виконувачем обов’язків командира армії на момент його смерті.

У зведенні також говориться, що перебіг війни для 35-ї Загальновійськової армії Росії був важким: у березні 2022 року її частина була під час різанини мирних жителів у Бучі, а в червні того ж року війська були переважно знищені під Ізюмом.

 

Нагадаємо, офіцер Генерального штабу ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив, що Збройні сили України ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще ряд старших офіцерів штабу. За інформацією російських пропагандистів, Горячов загинув внаслідок ракетного удару. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies