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Україна встановила місцезнаходження 11 полонених Росією захисників, яких утримують на території Угорщини

Також встановлені їхні прізвища та маршрут переміщення до Угорщини.

Україна встановила місцезнаходження 11 полонених Росією захисників, яких утримують на території Угорщини

Встановлено місцезнаходження 11 полонених захисників, яких утримують на території Угорщини. 

Про це повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.

“Завдяки злагодженій роботі команди Уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених. Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до цього часу про 7 з 11 громадян України, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей.

До повернення захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Повідомити про зниклих безвісти у будні можна за телефоном гарячої лінії: 0 800 339 247 або ж особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, минулого тижня українське МЗС повідомило, що Україна не знала про передачу Угорщині українських полонених з Росії. Із цього приводу до міністерства запросили тимчасового повіреного Угорщини - для "предметної розмови".

До цього віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що Російська православна церква передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття. Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

Раніше у прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".

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