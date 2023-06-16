Генштаб оцінив втрати армії ворога з початку повномасштабної війни у 218 500 осіб

Близько 218 500 військових втратила армія РФ з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Протягом минулої доби, 15 червня, Збройні сили ліквідували близько 590 окупантів, 10 танків, 19 артилерійських систем та багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 218 500 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 965 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 683 (+16) од,

артилерійських систем – 3 812 (+19) од,

РСЗВ – 606 (+2) од,

засоби ППО ‒ 364 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 301 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 357 (+24),

крилаті ракети ‒ 1 199 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 519 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 519 (+0).

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом четверга відбулося понад 30 бойових зіткнень.