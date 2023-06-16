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Генштаб оцінив втрати армії ворога з початку повномасштабної війни у 218 500 осіб

Окупанти зосередили основні зусилля на сході України. 

Генштаб оцінив втрати армії ворога з початку повномасштабної війни у 218 500 осіб
Фото: Telegram-канал Стерненка

Близько 218 500 військових втратила армія РФ з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Протягом минулої доби, 15 червня, Збройні сили ліквідували близько 590 окупантів, 10 танків, 19 артилерійських систем та багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 218 500 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 965 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 683 (+16) од,
  • артилерійських систем – 3 812 (+19) од,
  • РСЗВ – 606 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 301 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 357 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1 199 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 519 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 519 (+0).

 

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом четверга відбулося понад 30 бойових зіткнень.

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