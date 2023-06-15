Повітряні Сили попередили про атаку безпілотниками на півдні України

Подробиць поки не повідомляється.

На півдні України є загроза атаки з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

“Зафіксовано рух кількох ударних БпЛА типу "шахед" на південному напрямку!” - йдеться у повідомленні.

Військові закликали мешканців прямувати в укриття.

У Херсонській області оголошена повітряна тривога, повідомив голова МВА Роман Мрочко.

Нагадаємо, 15 червня російська армія обстріляла Берислав на Херсонщині, загинув 55-річний чоловік у своїй квартирі.

Крім того, російська авіація вдарила по селищу Козацьке. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували.