Повітряні Сили попередили про атаку безпілотниками на півдні України

На півдні України є загроза атаки з боку російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
“Зафіксовано рух кількох ударних БпЛА типу "шахед" на південному напрямку!” - йдеться у повідомленні.
Військові закликали мешканців прямувати в укриття.
У Херсонській області оголошена повітряна тривога, повідомив голова МВА Роман Мрочко.
Нагадаємо, 15 червня російська армія обстріляла Берислав на Херсонщині, загинув 55-річний чоловік у своїй квартирі.
Крім того, російська авіація вдарила по селищу Козацьке. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували.