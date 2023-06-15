Політв’язень Андрій Захтей повернувся до України, - Лубінець

Політв’язень Андрій Захтей, якого російські окупанти більше 6 років тримали за гратами, нарешті повернувся до України.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

“Випустили Андрія Захтея з колонії ще у лютому цього року, однак влада увесь цей час не давала дозвіл на повернення до України і тримала його у Центрі тимчасового тримання іноземних громадян у Ростові”, - розповів Лубінець.

Він нагадав що російські окупанти затримали громадянина України Андрія Захтея у серпні 2016 року. Його звинувачували у підготовці теракту у Криму.

Андрій Захтей відбув за ґратами 6,5 років, за цей час він неодноразово заявляв про тортури.

Раніше повідомлялось, що ув’язнений у Керченській виправній колонії №2 журналіст Владислав Єсипенко зазнає психологічного тиску з боку окупаційної адміністрації. На зв’язок з родиною Владислав виходить у найкращому випадку раз на місяць через тюремний зв’язок, який до того ж прослуховується адміністрацією колонії.