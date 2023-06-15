Зросла кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу 13 червня

Зросла кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу, який відбувся 13 червня.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, в лікарні помер 38-річний чоловік.

"У нього були обпечені 80% тіла. Лікарі зробили все, що можливо. Втім травми були несумісні з життям", - додав очільник області.

Російська ракета забрала життя вже 13 людини. Ще 38 осіб - поранені.

Нагадаємо, уночі 13 червня російська армія завдала удару по декількох обʼєктах у Кривому Розі. Зокрема влучили в пʼятиповерховний будинок. У Офісі президента говорили, що удару по місту ворог завдав ракетою Х-101, виготовленою, судячи з аналізу решток, у квітні 2023 року.

14 червня Лисак повідомляв, що у лікарні помер 67-річний чоловік, який отримав опіки 80% тіла.

А вночі 15 червня близько четвертої ранку у Кривому Розі Дніпропетровської області знову пролунали вибухи. Ракети РФ влучили у два підприємства, тут спалахнули пожежі.