В Авдіївці було поранено подружжя, у Торецьку - п'ятеро цивільних.

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки та Торецька на Донеччині.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Так, 15 червня близько 08:30 російські війська, ймовірно, зі ствольної артилерії накрили вогнем Авдіївку. Внаслідок атаки було поранено подружжя: 74-річна дружина та 79-річний чоловік. Обоє отримали мінно-вибухові травми.

О 10:50 загарбники, за попередніми даними, з використанням ФАБ-250 завдали авіаудару по центру селища Північне міста Торецьк. Від вибуху п’ятеро цивільних віком від 23 до 81 року отримали осколкові поранення та контузії. На момент удару люди перебували вдома та біля під’їздів.

Також було пошкоджено вісім багатоквартирних житлових будинків та адмінбудівлю. У Північному продовжують працювати поліцейські й рятувальники.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Тривають досудові розслідування.

Нагадаємо, Авдіївку на Донеччині російська окупаційна армія атакує майже щодня. Так, в середньому по місту за добу ворог завдає від 20 до 35 масованих ударів.

Тим часом нині російські окупанти обстріляли селище Зеленівка у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинула 80-річна жінка, а 69-річна – отримала поранення

Також росіяни знову обстріляли евакуаційний човен на Херсонщині. Був поранений волонтер-іноземець.