Посадовця Міноборони судитимуть у справі про організацію незаконного переправлення ухилянтів через кордон

Посадовець Міноборони з пособниками оформляли ухилянтів як водіїв-волонтерів благодійних організацій, вносили їх дані до системи “Шлях”. Це надавало їм підстави перетнути державний кордон України.

Посадовця Міноборони та двох пособників судитимуть у справі про організацію незаконного переправлення ухилянтів через кордон.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно колишнього заступника начальника одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який наразі є керівником одного з підрозділів Міноборони, та двох пособників.

Їм інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України).

Розслідуванням встановлено, що експосадовець, організовував та забезпечував незаконне переправлення осіб за кордон. Для цього він залучив військовослужбовця цього ж обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і цивільну особу.

За грошову винагороду вони оформляли чоловіків призовного віку, бажаючих виїхати за кордон, як водіїв-волонтерів благодійних організацій. Вносили їх дані до системи «Шлях». Це надавало їм підстави перетнути державний кордон України.

В ході досудового розслідування, під контролем правоохоронних органів, задокументовано два такі факти. Встановлюються інші факти та особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Обвинувальні акти стосовно трьох осіб будуть скеровані до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, прикордонники тимчасово припинили доступ 38 ліцензіатам до системи “Шлях” через зловживання. Крім того, 126 особам повідомлено підозру, 4 особи засуджено.