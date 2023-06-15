Збройні сили наступають на півдні і на Бахмутському напрямку, – Маляр

Наразі українські війська наступають на півдні України та на Бахмутському напрямку.

Про це заявила під час брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, розповідаючи про ситуацію на передовій.

“Станом на сьогодні ЗСУ і всі сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто ми здійснюємо наступ на декількох напрямках і оборону. Тому що ворог так само здійснює наступальні дії", – заявила Маляр.

За її словами, на Бахмутському напрямку ворог підтягує додаткові резерви та намагається не допустити просування вперед сил оборони. Так, було зафіксовано пересування з півдня ворожого підрозділу десантно-штурмового на Бахмутський напрямок.

“Ворог продовжує концентрувати там величезні зусилля: як особового складу, так і військової техніки для того, щоб не давати просуватися ЗСУ", – сказала Маляр.

Водночас ЗСУ не дають окупантам реалізувати свої плани, стримують ворожі штурми та атакують у відповідь. За попередні півтора тижня просування в зоні ОСУВ "Хортиця" склало понад 3 кілометри.

На південному напрямку, як зазначила Маляр, на декількох напрямках йде наступ, але йде поступове і впевнене просування Збройних сил. Однак окупаційні війська чинять опір: українські сили стикаються з суцільним мінуванням полів, дронами-камікадзе, інтенсивними обстрілами.

"Тому зараз скрізь тривають бої і триває потужне протистояння з доволі сильним противником з РФ", – зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, за словами речника Генерального штабу Андрія Ковальова, українські війська продовжують і оборонні, і наступальні дії та мають частковий успіх. На лініях оборони жодної позиції не втрачено. Наступальні дії сили оборони проводять на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках.

За інформацією Генштабу ЗСУ, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.