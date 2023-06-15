Окупанти депортували 150 українських дітей з Луганщини до РФ, – ЦНС

Минулого тижня окупанти депортували 150 українських дітей з Луганщини до РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“8 червня 150 дітей зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені до оздоровчих баз відпочинку «Лесной» та «Сосенка» Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки РФ. З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганщини”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з ТОТ України. Про це 13 травня заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу у Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Водночас на тимчасово окупованих територіях проводять так звані медогляди дітей.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо людей, які причетні до викрадення українських дітей з ТОТ, про це можна повідомити в телеграм-бот.

Зазначається, що на всій території ТОТ окупанти проводять «поглиблені профілактичні медичних оглядів» дітей. Даний підхід є одним з елементів комплексних заходів щодо вивезення українських дітей на територію РФ. Адже ті діти, які нібито не проходять так званий медогляд – відправляються в РФ «на лікування». На відповідну схему викрадення дітей уряд РФ виділив близько 1,5 млрд рублів. Процес очолює Міністерство охорони здоров’я РФ за кураторства уповноваженої Путіна з прав дітей Марії Львової-Бєлової, якій 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт.

При цьому фактично якісних медоглядів не відбуваються. Як повідомляється, левова частина коштів розкрадається на кількох рівнях. Зокрема окупаційними адміністраціями та групами медиків, які прибувають з території РФ для проведення «медоглядів». Такі заходи є профанацією та прикриттям для викрадення дітей.

Нагадаємо, російська армія поранила в Україні 1015 дітей. Зокрема, 10 червня внаслідок обстрілу Одещини постраждала 13-річна дівчинка.