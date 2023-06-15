Розпочалася 13-та зустріч у форматі “Рамштайн”

Ллойд Остін та Олексій Резніков на полях 13-ї зустрічі у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 13-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Про це повідомляє у Twitter Пентагон.

За словами Остіна, міністри понад 50 країн обговорять сьогодні зміцнення української ППО, що є необхідним для захисту мирного населення та критичної інфраструктури проти жорстоких російських повітряних атак. Міністр оборони США нагадав про вже передані Києву системи Patriot, IRIS-T, NASAMS.

"Я попросив, щоб члені цієї контактної групи продовжували працювати, щоб забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, які є вкрай необхідними для захисту її громадян", – сказав він.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III provides opening remarks at the Ukraine Defense Contact Group meeting in Brussels. https://t.co/mOT63lo5rT — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) June 15, 2023

Глава Пентагону додав, що на зустрічі буде йти мова про підготовку українських пілотів. Німеччина та Польща проінформують партнерів про наступні кроки щодо ключового завдання з підтримки і обслуговування українських танків Leopard.

Окремим питання стане гарантування того, щоб українські збройні сили могли захистити Україну від російської агресії у майбутньому.

“Разом ми залишаємося на боці України”, – наголосив Остін.

Український міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку зазначив, що сьогодні понад 50 країн стоять поруч із Україною у цій неспровокованій, розпочатій Росією війні.

"Дякую міністру оборони США за лідерство, і дякую усім нашим друзям та партнерами за непохитну підтримку", – зазначив він.

#Ramstein 13

Started my day with a meeting with my colleague and great friend Lloyd J. Austin III.

Today, more than 50 countries stand side by side with Ukraine in this unprovoked war started by russia.

Thank you @SecDef for your leadership, and thank you to all our friends and… pic.twitter.com/QTpUP57AmH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2023

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Брюсселі стартує зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Також у Брюсселі розпочалася зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на її відкритті заявив, що зустріч проходить у "критичний час" у війні.

Резніков цього тижня повідомляв, що пріоритетом на засіданні "Рамштайну" буде обговорення коаліції літаків. Йтиметься поки що про підготовку пілотів, техніків та інженерів, які займатимуться обслуговуванням винищувачів. Також – про ППО, боєприпаси та артилерію.