ГоловнаСуспільствоВійна

Розпочалася 13-та зустріч у форматі “Рамштайн”

Зміцнення ППО та підготовку українських пілотів обговорять сьогодні міністри понад 50 країн.

Розпочалася 13-та зустріч у форматі “Рамштайн”
Ллойд Остін та Олексій Резніков на полях 13-ї зустрічі у форматі "Рамштайн"
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 13-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Про це повідомляє у Twitter Пентагон.

За словами Остіна, міністри понад 50 країн обговорять сьогодні зміцнення української ППО, що є необхідним для захисту мирного населення та критичної інфраструктури проти жорстоких російських повітряних атак. Міністр оборони США нагадав про вже передані Києву системи Patriot, IRIS-T, NASAMS.

"Я попросив, щоб члені цієї контактної групи продовжували працювати, щоб забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, які є вкрай необхідними для захисту її громадян", – сказав він.

 

Глава Пентагону додав, що на зустрічі буде йти мова про підготовку українських пілотів. Німеччина та Польща проінформують партнерів про наступні кроки щодо ключового завдання з підтримки і обслуговування українських танків Leopard. 

Окремим питання стане гарантування того, щоб українські збройні сили могли захистити Україну від російської агресії у майбутньому.

“Разом ми залишаємося на боці України”, – наголосив Остін.

Український міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку зазначив, що сьогодні понад 50 країн стоять поруч із Україною у цій неспровокованій, розпочатій Росією війні. 

"Дякую міністру оборони США за лідерство, і дякую усім нашим друзям та партнерами за непохитну підтримку", – зазначив він. 

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Брюсселі стартує зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Також у Брюсселі розпочалася зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на її відкритті заявив, що зустріч проходить у "критичний час" у війні.

Резніков цього тижня повідомляв, що пріоритетом на засіданні "Рамштайну" буде обговорення коаліції літаків. Йтиметься поки що про підготовку пілотів, техніків та інженерів, які займатимуться обслуговуванням винищувачів. Також – про ППО, боєприпаси та артилерію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies